Жители Ростова не поддержали проект продления набережной

Всего в опросе приняли участие 500 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители донской столицы не поддержали проект строительства дороги на улице Береговой от Богатяновского спуска до 13-ой линии. Голосование проходило на портале «Активный ростовчанин». Мнением горожан интересовался департамент архитектуры и градостроительства.

Всего в опросе приняли участие 500 человек. «За» высказались 158, против - 343. Сейчас голосование уже завершено. В комментариях к опубликованному посту некоторые люди также пояснили свою точку зрения.

- Развитие города должно быть комплексным, и улица Береговая как раз будет связующим звеном. Конечно «за» развитие. Убрать всех, кто захватил Береговую и превратил ее в свой личный дворик и подсобку, - написал один из участников опроса.

- Вечная пробка на набережной летом и текущие реки. Лучше пусть оставят как есть, чем не понятно что получится. Против, - подчеркнула ростовчанка.

Результаты общественных обсуждений планировали огласить после 8 августа. По проекту, на территории Кировского и Пролетарского районов планировали переустройство коммуникаций, строительные работ, а также демонтаж сооружении, которые находились в границах будущего объекта.

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