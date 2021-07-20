Отключение света в Ростове-на-Дону 20 июля 2021 года: десятки местных жителей останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 июля 2021 года: в городе электроэнергию отключат в десятках домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, с 9 до 16 часов отключения ожидаются на просп. Нагибина 19; конгресс-отель «Амакс»; просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Ерёменко 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6; просп. 40-летия Победы 43А, 43Б, 43В, 63/11, 63/13, 63/14, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6; ул. Каменобродская 3-29, 2-18; ул. Вологодская 26-38; ул. Боряна 3-31, 8-26; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Односторонняя; ул. Каракумская; ул. Новополоцкая; пер. Персиановский; пер. Сумский; пер. Безымянный.

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