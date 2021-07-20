Народный календарь на 20 июля: категорически запрещено было купаться

Народный календарь на 20 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 20 июля: наши предки считали, что дождь в этот день был очень вредным для урожая. Лошадь вытягивала шею и сильно вдыхала воздух к дождю. Если пошел дождь, то он продлится еще семь недель. С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой на весь день – к хорошей погоде. Пауки старательно плели паутину перед устойчивой сухой погодой.

Вечером журавли кричали перед хорошей погодой на утро. На обратной стороне листьев лебеды появилась влага – к дождю. После продолжительного ненастья от больших облаков отделяются маленькие белые, которые тают на глазах, – к улучшению погоды. Если поспела черника, значит пришла пора собирать первый урожай. Родившиеся в этот день были страшно ленивыми, но очень богатыми.

Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Хорошо просто посидеть под дубом, и вы заметите, как восстановятся ваши силы. Если сбор урожая начнет именинник – весь год будет изобильным. Купаться 20 июля нельзя – водяной утащит. Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара. Корова человека усиленно обнюхивает – к беде. Человеку грозит тяжелая болезнь или смерть. Если поймать сегодня красивую бабочку и успеть 40 раз прочитать «Отче наш», пока она у вас в руках – любая болезнь уйдет.

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