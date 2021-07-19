Уже 30 тысяч работников привили на промышленных предприятиях Ростовской области

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вакцинацию прошли уже 800 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на промышленных предприятиях привили уже 30 тысяч сотрудников. Такое заявление сделал заместитель губернатора Игорь Сорокин, передает сайт донского правительства.

- В настоящее время на донских промышленных предприятиях, курируемых министерством промышленности и энергетики Ростовской области, привито порядка 30 тысяч сотрудников. Вакцинацию продолжают, - сказал Игорь Сорокин.

Например, по словам чиновника, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вакцинацию прошли уже 800 работников, это 63,6% от всего коллектива. Игорь Сорокин добавил, что сейчас работодатели предоставляют оплачиваемый выходной тем, кто почувствовал недомогание после прививки.

Ранее областные власти сообщили, что на Дону за прошедшие сутки коронавирусом заболели 340 человек. Новые случаи зарегистрировали в 48 городах и районах.

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