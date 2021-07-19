В стационарах сейчас лечение проходят 2980 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 90%. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает региональный пресс-центр по борьбе с распространением коронавируса.

Только за последние сутки в регионе подтвердили еще 340 новых случаев инфекции. Положительные тесты выявили 48 городах и районах региона. Всего с начала пандемии на Дону заразились уже 105 026 человек, выздоровели 93 686 жителей области.

В стационарах сейчас лечение проходят 2980 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ - 248.

Кроме того, за прошедшие 24 часа зарегистрировали еще пять умерших с COVID-19. Это две женщины и трое мужчин. По данным властей, у них были хроническими заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид помолодел: жителям Дона рассказали, где чаще всего заражаются коронавирусом

За неделю инфекцию обнаружили у 60% людей от 18 до 39 лет (подробности)