В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще пять умерших с COVID-19

Лечение в стационарах получают 2980 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще пять умерших с COVID-19: две женщины 83 и 85 лет, а также трое мужчин 47, 62, 80 лет. Информация об этом сегодня, 19 июля, появилась на сайте донского правительства.

- У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 в области стали 4949 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 2980 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ - 248. Также за сутки подтвердили еще 340 новых случаев коронавируса.

Ранее руководитель управления Роспортебнадзора Евгений Ковалев сообщил, что сейчас в регионе достаточно вакцины от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове начали массово продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Заказать поддельную справку вполне реально, но это серьезное нарушение (подробности)