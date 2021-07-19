Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 июля: в городе небольшие заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в четыре балла. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Большой Садовой, улице Текучева, улице Московской, улице Шаумяна, улице Зоологической, Богатяновском Спуске, проспектах Театральном, Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 56-й Армии, Бодрая, а также по проспектам Космонавтов и Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Вятская, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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