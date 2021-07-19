В донской столице открылся еще один ковидный госпиталь

В Ростове открыли еще один ковидный госпиталь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону начал работу еще один ковидный госпиталь. Об этом сообщили в городской администрации. Он располагается на базе городской больницы №6. Принимать первых пациентов он начал уже с 15 июля.

По словам начальника управления информационной политики правительства Ростовской области Сергея Тюрина, развернут госпиталь на 100 коек. Важно отметить, что 92 из возможных мест уже заняты.

В настоящее время в донской столице работают еще три ковидных госпиталя. Они располагаются в Городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, МБУЗ "Городская больница № 20" и МБУЗ КДЦ «Здоровье».

Напомним, что за минувшие сутки в Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 118 местных жителей.

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