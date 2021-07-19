В Ростове судьбу недостроенного аквапарка на левом берегу решит предприниматель Геворг Карапетян

В Ростове недостроенный аквапарк отдали в руки местному предпринимателю Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице недостроенный аквапарк на левом берегу реки Дон передали индивидуальному предпринимателю Геворгу Карапетяну. О выданном ему соответствующем разрешении сообщается на сайте городской администрации.

Бизнесмену предстоит выполнить планировку и межевание участка земли по улице Левобережной в границах домов №№ 1-7 Б, то есть от Ворошиловского моста до центральной аллеи.

Карапетяну необходимо будет предоставить проект до середины следующего года. Согласно планам парка, эти территории отведены специально под установку аттракционов и обустройство зоны развлечений.

Стоит отметить, что Карапетян владеет недвижимостью в парке Левобережный с 2018 года.

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Власти города считают, что его владелец нарушил условия договора, по которому ему передали землю.