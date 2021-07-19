Торговцы с Центрального рынка активно занялись устранением выявленных нарушений

На Центральном рынке активно устраняются обнаруженные нарушения. Фото: администрация Ростова

В донской столице начальник управления торговли донской столицы Константин Тихонов провел рабочую встречу с арендаторами Центрального рынка. В ходе беседы с торговцами стало известно, что выявленные ранее нарушения активно устраняются.

- Все проверки преследуют две цели. Первая – соблюдение антиковидных требований на рынке и вторая – соблюдение требований законодательства в сфере торговли. Речь о попытках закрытия Центрального рынка никогда не шла, - сообщил арендаторам рынка Константин Тихонов.

За минувшие три дня мониторинговые группы проверили работу 903 объектов потребительского рынка. Кроме того, ночью проинспектировали 239 объектов. В ходе проверок было составлено 79 административных протоколов.

При встрече с арендаторами Константин Тихонов отметил, что им необходимо применять контрольно-кассовую технику, не торговать контрафактом, а также следить за внешним оформлением ларьков.

- Руководство рынка, которое также принимало участие во встрече, обещало за несколько месяцев закончить реконструкцию НТО, выходящих на ул. Станиславского, несовременный вид которых вызывает множество споров в последнее время. Отрадно, что после рейда 16 июля большинство выявленных нарушений стремительно устранено – проверяется температура покупателей, налажен масочный режим для покупателей и продавцов, - подытожил Константин Тихонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко потребовал навести порядок на рынках Ростова-на-Дону.

Главу города возмутили ржавые павильоны и пластиковые навесы, которые соседствуют с объектами культурного наследия.