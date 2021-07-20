Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 июля: дороги по городу свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, Портовая, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Малиновского, Профсоюзная.
В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Шеболдаева, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Особенная.
На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского.
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