Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 июля: дороги по городу свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, Портовая, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Шеболдаева, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Особенная.

На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Менжинского.

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