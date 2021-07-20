Пожилая женщина пострадала в аварии в Ростовской области

В Ростовской области пожилая женщина пострадала в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал пешеход.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, около половины третьего дня в городе Шахты. По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал по улице Садовой, а в районе дома №33а по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила 69-летняя женщина. Шофер иномарки не успел затормозить и дончанка оказалась под колесами машины.

Женщина получила травмы различной степени тяжести. Ей оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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