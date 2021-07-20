Грузовик и легковушка столкнулись на трассе под Ростовом

В Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, около половины десятого утра на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Багаевском районе. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля ЗИЛ-5301 врезался в остановившийся на перекрестке для поворота автомобиль ВАЗ-21043 под управлением водителя 59-летнего шофера.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Ему понадобилась помощь прибывших к месту происшествия медиков скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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