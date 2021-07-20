Еще 346 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 20 июля

В лабораториях за сутки проверили 2660 анализов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 346 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2510. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 51 территории. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 119. На втором месте находятся Аксайский и Зерноградский районы, там по 12 заболевших, в Миллеровском районе - 10, в Азовском - 9.

По 8 положительных тестов подтвердили в Азове, Каменском, Неклиновском и Семикаракорском районах. За сутки меньше всего случаев - по 1 - выявили в Донецке, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Мартыновском, Цимлянском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 50,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,7% - от 46 до 65 лет, 7,8% - от 66 до 79 лет, 2,3% - старше 80 лет, 11,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3052 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 251.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 38, 51, 67, 81, 82, 86 лет, а также 11 мужчин 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70 лет и 81 года. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4969 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской областной больнице открыли третье инфекционное отделение и увеличили количество ковидных коек до 450. Главный врач РОКБ призвал жителей Дона не игнорировать санитарные правила, а также обязательно сделать прививку.

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