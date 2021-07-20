20 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получают 3052 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 20 июля, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 9 женщин 38, 51, 67, 81, 82, 86 лет, а также 11 мужчин 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70 лет и 81 года. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4969 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 3052 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 251. Ранее власти сообщили, что ковидный коечный фонд загружен на 90%.

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