В Ростове пенсионер попал под колеса иномарки

Пострадал 78-летний мужчина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария с участием пенсионера произошла в Донской столице в Кировском районе. Водитель иномарки наехал на пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла под конец рабочего дня, в 16.18. 41-летний водитель был за рулем автомобиля «Honda Accord». По предварительным данным, двигаясь задним ходом по оживленным улицам, он не рассчитал расстояние и допустил наезд на 78-летнего пешехода .

В результате аварии пострадал пенсионер.

Правоохранительными органами проводится проверка в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

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