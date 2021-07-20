22 июля в центре Ростова отключат холодную воду

Воды не будет из-за технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июля в центре донской столицы отключат холодную воду. Ее не будет с 8.30 до 19 часов. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканал».

- Снабжение перекроют в следующих границах: на Халтуринском от Пушкинской до Большой Садовой, а также в переулке Согласия от Халтуринского до Братского, - прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

Воды не будет из-за технических работ, специалисты буду вести переврезку линии на Пушкинской.

Кроме того, буквально вчера, 19 июля, власти Ростова сообщили о начале третьего этапа испытаний теплосетей. Из-за этого на Северном, в районе Темерника на две недели отключат горячую воду.

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