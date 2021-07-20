Ростовчанка восемь лет получала двойную пенсию

Ростовчанку обвиняют в мошенничестве. На протяжении восьми лет она незаконно получала пенсионные выплаты в двойном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Ростовского областного суда и Управление Судебного департамента по Ростовской области.

Жительница Ростова-на-Дону обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного Кодекса «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».

По версии следствия, женщина обратилась в Отдел пенсионного Фонда РФ в Милютинском районе. Не снявшись с учета по прежнему месту жительства, написала заявление о начислении ей пенсионных выплат в связи с переездом.

Двойную пенсию обвиняемой удавалось получать в течение восьми лет. В результате Пенсионный фонд понес ущерб в особо крупных размерах — 1 миллион 114 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в Морозовском районном суде.

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