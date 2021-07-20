До конца года в Ростовской области будут отремонтированы 370 подъездов

Подъезды отремонтируют в 119 МКД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону до конца 2021 года в 119 многоквартирных домах будут проводиться работы по ремонту 370 подъездов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

- Проведены аукционы по отбору подрядных организаций, бригады приступили к выполнению работ, - сообщил руководитель ведомства Михаил Солоницин. – Кроме того, в этом году в 363 многоквартирных домах планируется провести ремонт фасадов, в 109 – заменить лифты, в 321 – капитально отремонтировать кровли, а в 385 зданиях – фундаменты. Также планируется отремонтировать более 2,1 тысячи систем газо-, тепло- и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, глава региона Василий Голубев принял решение выделить средства из областной казны на ремонт подъездов в многоквартирных домах. В 2019-2021 годах на эти цели направлено около 400 миллионов рублей.

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