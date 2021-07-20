В Роспотребнадзоре назвали самые грязные водоемы Ростовской области

Самое сильное микробное загрязнение воды наблюдается в пяти городах и в пяти районах
Фото: Иван Макеев
В Ростове и области назвали водоемы с самой грязной водой. Исследование водоемов с начала 2021 года проводили специалисты областного Роспотребнадзора.
Самое сильное микробное загрязнение воды наблюдается в зонах рекреаций Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, а также Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Куйбышевского и Матеево-Курганского районов.
Отбор проб воды из водоёмов области на микробиологические показатели проводится в период с мая по октябрь. Уже отобрана и исследована 291 проба на микробиологические показатели, 206 - на паразитологические, 159 - на санитарно-химические, 17 - на вирусологические. Нормативам не соответствовали пробы по микробиологическим и по паразитологическим показателям.
Возбудителей инфекционных заболеваний и вирусов в водоемах обнаружено не было.
Роспотребнадзор не рекомендует купание в загрязненных водоемах.
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