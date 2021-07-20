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Общество20 июля 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 июля: в городе пятибалльные пробки

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 20 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Варфоломеева, улице Большой Садовой, улице Текучева, улице Шаумяна, улице Зоологической, улице Курской, улице Мечникова, Богатяновском Спуске, проспектах Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Пескова, Батуринская, Портовая, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальная, Беляева, Бодрая, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Троллейбусная, Чистопольская, Вятская, Менжинского, переулке Клязьминском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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