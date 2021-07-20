В Ростове улицу на Левом Берегу назовут именем известного вертолетостроителя

Улицу на левом берегу назовут в честь вертолетостроителя Бориса Слюсаря. Фото: пресс-служба Роствертола

В донской столице появится улица имени известного ростовского вертолетостроителя Бориса Слюсаря. Это имя присвоят магистральной улице общегородского значения которая простирается от Южного подъезда до улицы Левобережной и обходит с южной стороны стадион «Ростов-Арена», назовут в честь Бориса Слюсаря. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Стоит отметить, что местные активисты в 2017 году предлагали присвоить этой улице название в честь первого исполнителя песни «Левый берег Дона» Константина Ундрова.

О Борисе Слюсаре известно то, что он посвятил всю свою жизнь вертолетостроению. Он работал на заводе "Ростверотол" и прошел большой путь от слесаря-сборщика второго разряда до генерального директора, коим он являлся с 2000 по 2014 год. А в августе 2015 года Борис Слюсарь скончался.

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