В Ростовской области появился кукурузный лабиринт

В Ростовской области появился новый лабиринт. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В парке отдыха вблизи Таганрога появилось новое развлечение, именуемое кукурузным лабиринтом. О нем рассказали дончане в одном из пабликов в социальной сети.

Протяженность этого лабиринта составляет полтора гектара, что по сумме равно площади сразу двух футбольных полей. Новое развлечение для посетителей представляет собой схему ходов в виде корабля, штурвала и компаса. А связаны они вместе при помощи зарослей кукурузы. Задача у тех, кто войдет в лабиринт известная - найти из него выход.

Ростовчане и таганрожцы очень обрадовались такому аттракциону. Единственное, что их расстроило было то, что схема лабиринта уже опубликована и поэтому проходить его будет не так интересно.

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