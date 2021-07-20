Что делать ростовчанам, если пропущен второй день вакцинации от коронавируса

В запасе у дончан есть еще несколько дней на то, чтобы ввести второй компонент вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Ростова-на-Дону рассказали, что нужно делать, если они были вынуждены пропустить день повторной прививки от коронавируса. Вторая доза вакцины может быть введена на несколько дней позже, - отметили в управлении здравоохранения Ростова.

- В инструкциях к препаратам указаны следующие интервалы: 21 день для «Спутника V» и 14-21 день для «ЭпиВакКороны». Если человек пропустит назначенный срок и завершит вакцинацию позже, ничего страшного не произойдет, антитела продолжат вырабатываться», – уточняют специалисты.

В сообщении управления здравоохранения Ростова говорится, что вторую прививку вакциной «Спутник V» будет актуально сделать до 60 дней после первой. В случае с «ЭпиВакКороной» промежуток может растянуться до шести недель. Если же с момента введения первой дозы препарата прошло уже полгода, стоит пройти ревакцинацию двумя компонентами с принятым в инструкции временном интервале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону в июле 2021: публикуем обновленный список пунктов вакцинации

Рассказываем, когда и где сделать прививку в Ростове-на-Дону в июле 2021 (подробнее)

Еще 346 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 20 июля

Положительные тесты подтвердили в 51 территории (подробнее)