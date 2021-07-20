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Недвижимость20 июля 2021 22:39

В Ростовской области на ремонт участка дороги потратят 349 миллионов рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для ремонта дороги, которая идет от трассы М4 «Дон»
ТИХОНОВА Татьяна
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Работы начнутся в 2022 году

Работы начнутся в 2022 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Объявлен третий этап капитального ремонта участка автодороги «Ростова-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск». Ремонтные работы проведут в Мартыновском и Волгодонском районах. Областное министерство транспорта ищет подрядчика. Об этом сообщает РосТендер.

- На этом этапе предстоит провести земляные и укрепительные работы, устроить водосбросные сооружения с проезжей части, автобусные остановки и дорожные знаки на металлических стойках, - указано в сообщении. - Гарантийный срок земляного полотна, основания дорожной одежды и водопропускных труб составит 6 лет, дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков – 10 лет, 5 лет и 2 года соответственно.

Сообщается, что работы начнутся в апреле 2022 года и должны завершиться не позднее конца октября 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 августа, победитель будет обязан выполнить контракт на 349 миллионов рублей за счет областной казны.

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