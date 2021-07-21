Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июля 2021 года: масштабные обесточивания грядут в донской столице

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июля 2021 года: в донской столице пройдут массовые отключения электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 21 июля, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Обороны 35-51, 32-40; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22; ул. Станиславского 44.

С 9 до 16 часов часов обесточат ул. Вселенная 1-23, 2-36; ул. Галактическая 1-25, 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера; пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86, 92; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21, 41-45; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221, 263/76, 254-334; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18.

С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93; ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8; ул. Ерёменко 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6 ул. Ленина 89/3, 91/1, 93/2, 93/4.

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