Народный календарь на 21 июля: на этот день чаще всего выпадали грозы

Народные приметы на 21 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 21 июля: наши предки считали, что, если лошадь на пастбище выходила на бугор, то это к теплу. Погода в этот день была аналогичной погоде на предстоящее 2 августа. Воробьи были подвижны и драчливы в преддверии солнечной погоды.

Если дождь начинался после полудня, то это означало, что он будет лить весь оставшийся день. Если после обильного дождя быстро проясняется, то ненастная погода продолжится. Пиявки сжимались в комок в преддверии града. Пчелы становились злее перед засухой. Если погода хорошая – можно приступать к севу озимых. Если крестьянин в этот день сено разгребает – его может гроза спалить Если в этот день стирать – водяной может утащить. Если прокопьевский колосок заткнуть за пояс – все лето спина болеть не будет.

Какая погода с утра – такой будет первая его половина, после полудня – вторая. Обычно к этому дню в лесах созревает черника, собирать ее надо в болотистых местах, где много комаров, ведь зреет она под комариный звон. Черника считалась не только вкусной ягодой, но и целебным средством от боли в глазах и в желудке. Кроме того, на этот день в старину чаще всего выпадали дожди и грозы.

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