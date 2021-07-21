Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 июля: автомобилисты могут передвигаться свободно

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова и Оганова.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском и проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

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