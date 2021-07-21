Ростовчанам придется пережить еще один день аномальной жары

Ростовчан снова ждет аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местным жителям предстоит пережить еще один день аномальной жары. Как сообщили в ростовском Гидрометцентре, воздух прогреется до +39 градусов.

Погода за окном будет стоять ясная и солнечная. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет менять направление с западного на северо-западное и дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Но уже в четверг, 22 июля, погода в донской столице резко изменится. Аномальную жару сменят похолодание, проливные дожди с грозой и шквалистым ветром до 17 метров в секунду.

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