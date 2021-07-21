7 человек утонули в водоемах Ростова с начала года

Прибрежные зоны постоянно патрулируют спасатели
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С начала года в водоемах Ростова-на-Дону утонули уже 7 человек. Основные причины - отдых в нетрезвом состоянии и купание в неустановленных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
Чтобы подобных случаев не повторилось, прибрежные зоны постоянно патрулируют спасатели. Только за два дня - 17 и 18 июля - поймали 6 нарушителей и составили 3 протокола. С людьми провели беседы, пояснили, почему отдыхать на необорудованных пляжах опасно для жизни.
Ростовчанам и гостям города напоминают: умение плавать - не гарантия безопасности. Лучшие не заплывать далеко от берега, также не нужно прыгать в воду в неизвестных местах. Запрещено оставлять детей без присмотра около водоемов. Также нельзя заходить в воду под действием горячительных напитков. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове во время отдыха на диком пляже погиб ребенок
Это был шестой случай гибели на воде в городе (подробности)
В Ростовской области разрешили отдыхать на 70 пляжах из 101
Подготовлено 111 мест отдыха у воды с запретом купания (подробности)