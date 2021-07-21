7 человек утонули в водоемах Ростова с начала года

Прибрежные зоны постоянно патрулируют спасатели Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года в водоемах Ростова-на-Дону утонули уже 7 человек. Основные причины - отдых в нетрезвом состоянии и купание в неустановленных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Чтобы подобных случаев не повторилось, прибрежные зоны постоянно патрулируют спасатели. Только за два дня - 17 и 18 июля - поймали 6 нарушителей и составили 3 протокола. С людьми провели беседы, пояснили, почему отдыхать на необорудованных пляжах опасно для жизни.

Ростовчанам и гостям города напоминают: умение плавать - не гарантия безопасности. Лучшие не заплывать далеко от берега, также не нужно прыгать в воду в неизвестных местах. Запрещено оставлять детей без присмотра около водоемов. Также нельзя заходить в воду под действием горячительных напитков. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».

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