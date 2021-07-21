Еще 348 инфицированных COVID-19 выявили в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3076 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 348 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2519. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 121. На втором месте находится Сальский район, там заболели 12 человек, в Азовском районе - 11, в Зерноградском районе - 10.

По 9 случаев выявили в Батайске, Новошахтинске, Аксайском и Миллеровском районах. 8 положительных тестов подтвердили в Красносулинском районе. Меньше всего случаев за сутки - по 1 - в Багаевском, Белокалитвинском, Константиновском, Куйбышевском, Милютинском, Октябрьском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Усть-Донецком районах.

Среди новых заболевших 44,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, 6,6% - старше 80 лет, 8,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3076 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 234.

За прошедшие 24 часа умер 21 человек с COVID-19. Это 10 женщин 48, 61, 67, 70, 71, 73, 82, 84, 92 лет, а также 11 мужчин 59, 60, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 78, 79 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4990 человек.

Ранее стало известно, что в Ростове начали умирать пациенты, повторно заболевшие COVID-19. Об этом сообщил главный врач Областной больницы Вячеслав Коробка.

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