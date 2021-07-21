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Происшествия21 июля 2021 12:31

Двое из семи пострадавших на трассе Азов - Головатовка попали в больницу

Авария произошла рано утром, пассажирская «ГАЗель» врезалась в фуру
Ангелина СКИБА
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Пострадавших с места ЧП увезли медики

Пострадавших с места ЧП увезли медики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области после ДТП на трассе Азов - Головатовка в больницу положили двух человек. Всего пострадали 7 пассажиров маршрутки: 6 женщин и один мужчина. Дополнительная информация поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

Авария произошла сегодня, 21 июля, около 6.40. На Кагальницком шоссе маршрутка врезалась в прицеп фуры, которая стояла около обочины дороги. Удар был настолько сильным, что сорвало половину корпуса «ГАЗели». Людям, можно сказать, чудом удалось уцелеть. За рулем пассажирского транспорта находился 31-летний водитель.

- Сейчас еще проводится проверка, правоохранители выясняют детали и обстоятельства несчастного случая, - добавили в ГИБДД.

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