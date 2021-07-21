Ростовчанка лишилась 25 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу

Пострадавшая по шагам выполнила рекомендации мошенника и не нашла работу, а потеряла деньги Фото: Иван МАКЕЕВ

В третий отдел полиции города Ростова-на-Дону обратилась женщина с заявлением о краже. Она потеряла 25 тысяч рублей при попытке устройства на работу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Потерпевшая нашла объявление о найме на работу. Ей предложили установить специальное приложение, которое необходимо для работы. По рекомендациям злоумышленников она предоставила доступ ко всем своим данным, после чего с ее счета были списаны все денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Сотрудники полиции напоминают интернет-пользователям, не стоит предоставлять доступ к личным данным третьим лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанин разорился из-за биткоинов

Мужчину подвела доверчивость и жажда наживы (подробнее)

За покупку обучающих книг ростовчанке пришлось заплатить 137 тысяч рублей

Женщина стала жертвой интернет-мошенника (подробнее)