Туманообразователи установили в парке Островского в Ростове

Воздух будет прохладнее, чем вокруг, на территории детской площадки. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове, в парке Островского, для борьбы с жарой установили систему туманообразования. Конструкция смонтирована на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На входной группе детской площадки парка установили автоматическую систему туманообразования, которая одновременно охлаждает, увлажняет и снижает уровень запыленности, - говорится в сообщении.

Напомним, последние три дня жара в Ростове бьет многолетние рекорды, и находиться на улице сейчас может быть не комфортно. Теперь посетители детской площадки в парке Островского могут погулять в прохладе.

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