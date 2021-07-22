Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июля 2021 года: в городе обесточат несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июля 2021 года: в городе на несколько часов отключат свет в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 22 июля, с 9 до 14 часов обесточат ул. Станиславского 39-47, 48-52; ул. Обороны 49.

С 9 до 16 часов света не будет ул. Вселенная 1-23, 2-36; ул. Галактическая 1-25, 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера.

С 9 до 17 часов электричество отключат просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12; ул. Лесозащитная 61-83; пер. Богураева 9; ул. Брестская 23-33, 68-74; ул. Брянская 33-41, 30-42; пер. Керченский 31-37, 32-40; пер. Сочинский 29-43, 38-52; ул. Панфиловцев 14-34; ул. Ленина 89, 89/1, 91, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 95; ул. 30-я линия 67, 69; ул. 32-я линия 83-93, 74-86; ул. 34-я линия 53-91, 64-94; пер. Кривошлыковский 18-20; ул. Вяземцева 1-9, 2-18; ул. Буйнакская 9-27, 12-26; ул. Кагальницкая 1-15, 2-14.

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