Народный календарь на 22 июля: в этот день пробовали первые огурцы

Народный календарь на 22 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 22 июля: наши предки считали, что, если ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди. Если уродилось много черники, то зима будет морозной, а если она еще не созрела - холодной будет осень. Паук-крестовик на закате сидел в паутине к хорошей погоде.

Мелкая роса без тумана появлялась перед дождем. Рыбы выпрыгивали из воды в преддверии осадков. Непрерывный моросящий дождь шел к затяжному ненастью. Уттренний неьольшой дождь обещал хороший день. Цветоножки картофеля изгибаются книзу, цветки поникли в солнечный день – к скорой перемене погоды. Звезды тускнели перед грозой. Лилии и кувшинки закрылись средь бела дня – к дождю на следующий день. Лягушки громко квакают – к солнечной погоде. Тихо – к дождю. Не слышно кваканья лягушек – похолодает.

Много муравейников в лесу сулили холодную зиму. Радуга появлялась к ясной погоде. В эту дату принято было пробовать первые огурцы. Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках. В этот день хозяйки варили на зиму черничное варенье, а на ужин пекли пирожки с этой ягодой и угощали домашних ягодным взваром – безалкогольным напитком из свежих плодов.

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