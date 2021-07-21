Василий Голубев рассказал о рекордной смертности от ковида в регионе

Губернатор заявил о возрастании смертности в регионе Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что смертность от новой коронавирусной инфекции рекордно возросла в регионе за последнее время. Об этом он сообщил во время встречи с бизнес-сообществом, когда речь зашла о болезни. По его словам, обстановка в донском крае по-прежнему остается напряженной.

Как отметил глава региона, вирус значительно помолодел и все чаще от него страдают дети, молодежь и люди среднего возраста. Кроме того, с каждым днем увеличивается и количество летальных исходов.

- Такой динамики смертности от коронавируса, как сейчас, мы не имели в прошлом году, - заявил Василий Голубев..

Сейчас, по статистике, в Ростовской области каждый день от опасной инфекции умирают от 10 до 20 человек. Заметным стало то, что гибнуть от коронавируса стали не только пенсионеры, но и молодые люди. На данный момент от ковида в регионе скончались уже 4 990 человек

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В Ростовской области за сутки не смогли спасти 21 пациента с коронавирусом.

Всего жертвами инфекции в области стали уже 4990 человек.