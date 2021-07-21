В Ростовской области за сутки не смогли спасти 21 пациента с коронавирусом

В больницах сейчас лечат 3076 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 21 пациента с коронавирусом не смогли спасти в Ростовской области. Информацию об этом сегодня, 21 июля, опубликовали на сайте донского правительства.

- Умерли 10 женщин 48, 61, 67, 70, 71, 73, 82, 84, 92 лет и 11 мужчин 59, 60, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 78, 79 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4990 человек, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас лечат 3076 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 234. За сутки заболели еще 348 человек.

Накануне ковидный госпиталь Ростовской областной больницы расширили до до 450 коек. Сейчас в медучреждении лечат 390 пациентов, большинство - в тяжелом состоянии.

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