В Ростовской области появятся штабы для быстрого решения проблем с газификацией

В регионе создадут штабы для пыстрого решения проблем с газификацией Фото: Правительство РО

В Ростовской области запланировали создать штабы для оперативного решения проблем с газификацией. Они будут появляться в различных муниципалитетах Дона. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин на первом заседании регионального штаба по газификации Ростовской области.

В настоящее время уровень газификации в регионе составляет 88,55%. Стоит отметить, что это выше среднероссийского показателя.

- В настоящее время в Ростовской области природный газ используется более чем в 1100 населенных пунктах, - сообщил Сорокин. - Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов по территории Ростовской области составляет порядка 44 тыс. км, в том числе в сельской местности - более 25 тыс. километров.

За минувшие пять лет газ появился более, чем 80 тысячах домов. В нынешнем году за счет «Газпрома» и регионального бюджета будет построено почти 1 325 км подводящих газопроводов.

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Причина падения остается неизвестной.