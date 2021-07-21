Удирал от полиции: в Ростовской области задержали 23-летнего гонщика

Гонка завершилась аварией. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Азове задержали водителя, который убегал от полиции и нарушил всевозможные правила дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Нарушитель за рулем «ВАЗ-21083» привлек внимание инспекторов ГИБДД. Стражи порядка потребовали от него остановиться, но водитель решил скрыться. Поехал дальше, увеличивая скорость и создавая опасные дорожные ситуации.

Инспекторы ДПС начали преследование беглеца. В погоне 23-летний гонщик нарушил правила дорожной разметки, проехал на запрещающий сигнал светофора и, не уступив на перекрестке автомобилю «Renault Duster», столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал сам гонщик, четыре его пассажира и водитель «Renault Duster».

В отношении гражданина составили семь протоколов об административных правонарушениях. Сотрудники правоохранительных органов собрали и передали материал в следствие для возбуждения уголовного дела по статье 264 Уголовного Кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сорвало половину маршрутки: на трассе под Ростовом столкнулись пассажирская «ГАЗель» и фура

Пострадали 7 человек (подробнее)

В Ростовской области в аварии на федеральной трассе М4 «Дон» пострадала годовалая девочка

Водитель фуры не рассчитал дистанцию (подробнее)