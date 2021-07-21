В Ростовской области в аварии на федеральной трассе М4 «Дон» пострадала годовалая девочка

В аварии с участием грузовика и легковушки пострадал ребенок. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В среду, 21 июля, днем на 1050 километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. В аварии пострадала годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- В 10.30 на 1050 километре федеральной трассы М4 «Дон» 38-летний водитель за рулем грузового «VOLVO», по предварительным данным, не рассчитал дистанцию и столкнулся с автомобилем «Renault Fluence» под управлением 41-летнего водителя, - сообщают в областной ГИБДД.

В результате столкновения пострадала годовалая девочка, которая находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.

Правоохранительными органами проводится проверка: выясняются все обстоятельства случившегося.

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