Холодную воду в центре Ростова отключат 26 июля

В центре Ростова отключат воду Фото: Алексей ФОКИН

В донской столице перенесли дату отключения водоснабжения в центре города. Местные жители должны были остаться без воды с 8:30 до 19:00 22 июля, но теперь они перенесены на то же время 26 июля.

- Будет прекращено холодное водоснабжение по переулку Халтуринскому: от улицы Пушкинской до улицы Большой Садовой, а также по переулку Согласия: от переулка Халтуринского до переулка Братского, - сообщили в компании "Ростовводоканал".

Причиной этих отключений является переврезка водопроводной линии диаметром на улице Пушкинской вблизи домов 8-10/65, литер А, А1 «Общежитие».

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До вечера обещают восстановить водоснабжение в трех районах Таганрога.

Информация об этом поступила от местного «Водоканала».