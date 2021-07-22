Пробки в Ростове-на-Дону на утро 22 июля: дороги в городе свободны

Утренник пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 22 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Портовая, Доватора, Малиновского, Международная, Профсоюзная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Большой Садовой, проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, переулке Дальнем, улице Немировича-Данченко, улице Зоологической, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии и Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском, улице Нариманова, переулке Бориславском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Щербакова, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, Ченцова и проспекте Шолохова.

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