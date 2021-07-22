В Ростовской области мужчина угодил под винт катера в Азовском море

В Ростовской области мужчина получил травмы от винта катера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области мужчина пострадал от винта катера прямо во время купания в море. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователи выяснили, что 18 июля около половины восьмого утра 37-летний мужчина решил искупаться в Азовском море в районе Таганрога, а в этот момент пассажир его катера завел мотор, в результате чего купальщик получил тяжкие телесные повреждения винтом.

- Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уже допрошены пассажиры маломерного судна, истребована техническая документация, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

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