Мужчина скончался после падения с моста на трассе в Ростовской области

В Ростовской области мужчина погиб после падения с моста Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области мужчина погиб после падения с моста. Об этом сообщает издание "ПИК".

Инцидент произошел на 920-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. Как сообщает источник, тело погибшего нашли после обеда 20 июля на мосту, который находится по дороге в Заводской микрорайон Каменска-Шахтинского. Оно лежало под мостом-развилкой.

Погибшему около 40-45 лет. На момент гибели он был одет в шорты, на ногах у него были летние сланцы. После обследования выяснилось, что повреждения на теле свидетельствуют о падении с высоты.

Причины и обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

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