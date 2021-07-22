Из-за непогоды видимость в Азовском море ухудшится до 1-2 км

В акватории возможны грозы и штормовой ветер до 20-25 м/с Фото: Виктор КЛЮШКИН

22 июля с 15-17 часов и до 11 часов 23 июля «по восточной половине Азовского моря местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 км, а временами и до 500 метров». Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Также в акватории возможны грозы и штормовой ветер до 20-25 м/с. Он будет дуть в северном и северо-восточном направлении.

Разгул непогоды прогнозируют и по региону. Ливни обещают сегодня в течение дня и завтра. Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач.

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