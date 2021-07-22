Сотрудники ГИБДД уточнили информацию об аварии с автобусами в Ростове

Автоинспекторы еще проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове опровергли информацию о 8 пострадавших после столкновения автобусов на проспекте Стачки. По предварительным данным, травмы получил только 1 человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Также в ведомстве добавили, что машины столкнулись в районе дома №99. Как выяснили автоинспекторы, 36-летний водитель «ПАЗа» не справился с управлением и врезался в автобус «Лотос», который курсировал по маршруту № 40.

- Сейчас еще проводят проверку, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

О происшествии стало известно утром 22 июля. Первыми информацию с места аварии предоставили сотрудники МЧС. В пресс-службе рассказали, что водители общественного общественного транспорта везли пассажиров в одном направлении. Автомобили зацепились во движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП пострадали 8 человек: в Ростове на мокрой дороге столкнулись два автобуса

После аварии люди обратились к медикам (подробности)