Главу Роспотребнадзора возмутило проведения свадеб в кафе и ресторанах в Ростовской области

Евгений Ковалев назвал ситуацию с коронавирусом в регионе контролируемой. Фото: правительство Ростовской области.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев считает неуместным проведения массовых мероприятий более десяти человек. Руководитель регионального Роспотребнадзора возмутился тем, что предприниматели позволяют своим коллегам проводить мероприятия с нарушениями санитарных требований. Об этом он заявил в ходе встречи губернатора Василия Голубева с бизнес-сообществом.

– Я за весь год не слышал, чтобы бизнес-объединения и ассоциации отмечали или осуждали своих коллег, которые нарушают санитарные требования, - говорит Евгений Ковалев. - В 272 постановлении правительства Ростовской области, действующем у нас, сказано, что в общепите не могут проводиться мероприятия, где будут находиться более 10 человек. Но что мы видим? Все это легко отследить в том же интернете: свадьбы играют на 100 и 200 человек.

Главный санврач Дона напомнил, что из-за пандемии введен запрет на проведение массовых мероприятий. Однако, многие жители области продолжают проводить торжества с большим числом гостей. Также Евгений Ковалев озвучил претензию к организации отдыха у бассейнов под открытым небом без соблюдения противоэпидемических норм.

Руководители должны осуждать тех, кто нарушает противоэпидемические мероприятия, – заявил глава областного Роспотребнадзора.

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