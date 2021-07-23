Народный календарь на 23 июля: этот день считался лучшим для рыбалки

Народный календарь на 23 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 23 июля: наши предки считали, что, если гремел глухой гром, то это к тихому дождю, а если он был гулким, то к ливню. Если листья березы начинают желтеть с верхушки, то стоило ждать ранней весны и осени. А снизу – осень будет поздняя и весна следующая поздняя. Скот ложился во дворе к хорошей погоде.

Горлица медленно ворковала к ведру. Вороны играли на лету к хорошему дню. Если утром трава была сухой, то к вечеру должен был пойти дождь. Если утром туман стелется по воде – будет хорошая погода. Пчелы громко жужжали и не могли подолгу сидеть в улье к жаркой погоде. Кучевые облака заволакивали все небо к сильному шквалистому ветру. Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю. Радуга в первой половине дня предвещала сильный ветер

Много мошек появлялось у вечернего костра к хорошей погоде. В колодцах и реках становилось меньше воды к теплу. Барсучиха выводила детенышей на опушку леса перед дождем. Бабочки прятались в преддверии осадков. Улитки забирались высоко на деревья перед ливнем. В этот принято было готовить снасти и собираться на рыбалку. Если эта дата выпадает на пост, а день выдался дождливым и грозовым – клев будет поистине отменным. Если 23 июля – постный день по календарю и на него выпадает гроза – к удачной рыбалке. Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.

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