Количество умерших от коронавируса в Ростовской области превысило 5000 человек

Сейчас в больницах лечат 3134 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже 5010 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области. Это данные с начала распространения инфекции. Только за последние сутки в регионе не смогли спасти 20 человек, сообщили власти.

К утру 22 июля среди умерших с COVID-19 зарегистрировали 10 женщин и 10 мужчин. В том числе с заболеванием не справился 47-летний пациент, он оказался самым молодым из всех, кто скончался за сутки. Самыми возрастными стали двое 85-летних жителей Дона. У этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, добавили в донском правительстве.

Сейчас в больницах лечат 3134 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 240. К слову, накануне в Ростове начали умирать люди повторно перенесшие вирус. Также за прошедшие сутки выявили еще 355 новых случаев заражения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к утру 22 июля подтвердили еще 355 случаев COVID-19

Среди новых заболевших 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет (подробности)